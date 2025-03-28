Москва, 28 марта, 2025, 23:20 — ИА Регнум. США предложили Украине новый проект соглашения о природных ресурсах, который грозит прекращением сотрудничества между странами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим её одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини. Если он его отвергнет, Соединённые Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — отметил Медведев в соцсети Х.

В обновлённом соглашении Украину обязали компенсировать всю помощь, оказанную США с начала конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 27 марта объявил, что, по его данным, предложенный США новый проект соглашения распространили на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ. Также предусмотрен фактический контроль этой сферы со стороны США. Кроме того, проект не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины. В этот же день депутат рассказал, что в результате обсуждения данной сделки в украинском парламенте заседание было сорвано.

Изначально заключение сделки планировалось 28 февраля на встрече Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Однако подписание договора сорвалось из-за скандала с участием главы киевского режима, который начал возражать американскому президенту, требующему прекращения огня на Украине, а также произнёс нецензурные слова. Зеленского выдворили из Белого дома, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».