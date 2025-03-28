Мельбурн, Австралия, 28 марта, 2025, 23:14 — ИА Регнум. Легкий самолет разбился 28 марта во время международного авиашоу «Авалон» в Австралии. Пилот находится в тяжелом состоянии. Об этом написал телеканал ABC со ссылкой на информацию полиции.

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Известно, что биплан упал во время авиашоу «Авалон» на юго-западе от Мельбурна.

Легкий самолет Pitts Special демонстрировал маневр «петля», когда 50-летний пилот не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу.

Пилота доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что зрители не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, реактивный самолет 22 марта потерпел крушение во время авиашоу West Coast Air Show в ЮАР. Пилот Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе, после чего судно потеряло управление и рухнуло на землю.

Летчик не успел катапультироваться и погиб.

В августе 2024 года коллекционный самолёт Fouga Magister разбился в ходе авиашоу на юге Франции. Воздушное судно, использовавшееся ВВС Франции с 1964 по 1980 год, упало в море у побережья Лаванду в департаменте Вар. Пилот не смог покинуть самолет, так как он не был оборудован катапультирующимся креслом.

В июне на авиашоу в Португалии столкнулись два самолёта из команды воздушной акробатики Yakstars, один человек погиб и ещё один пострадал.