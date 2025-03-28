Вашингтон, 28 марта, 2025, 23:05 — ИА Регнум. Власти США обсуждают итоги прошедших переговоров с делегацией России в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и намечают дальнейшие шаги. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о том, когда может состояться новый раунд консультаций.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас мы должны взглянуть на то, что было достигнуто и что нам нужно сделать, после этого мы решим, как действовать дальше», — цитирует ТАСС Брюс.

При этом президент США Дональд Трамп 28 марта заявил, что в переговорах есть прогресс, хотя между сторонами конфликта «присутствует много недоброжелательности».

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.