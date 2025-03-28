Вашингтон, 28 марта, 2025, 23:02 — ИА Регнум. Сразу в нескольких странах пользователи соцсети X пожаловались на сбои в работе. Об этом 28 марта свидетельствовали данные сайта Downdetector.

Ruslan Yarocky/Global Look Press

Согласно ресурсу, массовый сбой начался около 21:30 мск. Пользователи сообщали о неполадках, сбое в работе приложения, сайта, о трудностях с подключением к серверам.

Наибольшее количество жалоб поступило из США — около 50 тысяч. Кроме того, о неполадках заявили жители Великобритании, Канады, ФРГ, Бразилии и ряда других стран.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта пользователи по всему миру в течение нескольких часов жаловались на перебои в работе Х. Американский предприниматель, глава департамента повышения эффективности государственного управления США, владелец Х Илон Маск заявил, что соцсеть атакуют каждый день, но эту провели с использованием множества ресурсов. В атаку были вовлечены ресурсы большой скоординированной группы или даже целой страны, отметил он. По его словам, украинские IP-адреса причастны к массированной кибератаке на социальную сеть Х.

В конце августа 2024 года в соцсети Х пользователи жаловались на сбои в работе интернет-ресурса. Чаще всего о проблемах указывали более 50 тыс. американских пользователей. Кроме того, обращения поступали от жителей ряда европейских стран и других государств мира. Порядка 85% жалоб были связаны с неполадками в работе приложения, у 11% не происходило соединение с сервером, 4% не удалось открыть сайт.