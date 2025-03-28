Москва, 28 марта, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Два самолёта с российскими спасателями вылетели в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

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«По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В сводный отряд вошли 120 специалистов из Центроспаса и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Также к группе присоединились кинологические расчёты, психологи и врачи-анестезиологи.

У российских спасателей имеется большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий. Отряд оснащён необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 марта на территории Республика Мьянма произошло землетрясение. По различным оценкам его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя примерно 11 минут произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144, ещё 732 человека получили ранения. Стихия нанесла ущерб километровому мосту, соединяющему Мандалай и Сикайн. Кроме того, обрушился древний Мандалайский храм, возведённый в середине XIX века.