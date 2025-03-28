Москва, 28 марта, 2025, 22:41 — ИА Регнум. В отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК) говорится, что причиной авиакатастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году, в результате которой погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров, стали некоординированные действия командира судна при выравнивании во время посадки и повторных взлётах после касания взлётно-посадочной полосы (ВПП).

Interstate Aviation Committee

В отчёте отмечается, что командир борта неоднократно перемещал ручку управления по тангажу в крайние положения, что привело к трём грубым посадкам. При втором и третьем приземлениях величина поглощённой энергии значительно превысила максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна. Это привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара.

Также в отчёте указывается, что неэффективность программ подготовки лётного состава для действий в сложной ситуации способствовали авиакатастрофе. В результате, знаний и навыков членов экипажа для пилотирования самолёта в этом режиме оказалось недостаточно. Кроме того, программы подготовки не учитывали специфику конкретной ситуации, хотя и соответствовали минимальным требованиям.

Также отмечается значительный рост психоэмоционального напряжения командира воздушного судна из-за поражения самолёта атмосферным электричеством и неспособность обеспечить приемлемую точность пилотирования в течение длительного времени. Это привело к формированию психологической доминанты на выполнение срочной посадки без готовности к уходу на второй круг.

При этом в отчёте отмечаются личностные психологические особенности членов экипажа, которые определили их поведение в стрессовой ситуации, и недостаточной подготовке командира воздушного судна в области человеческого фактора и методов контроля угроз и ошибок.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года МАК завершил расследование крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», которое произошло в Шереметьево 5 мая 2019 года.

5 мая 2019 года самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в Шереметьево. На борту лайнера находились 78 человек. Воздушное судно совершило жёсткую посадку и загорелось. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, десять получили телесные повреждения различной степени тяжести. Удалось спастись 33 пассажирам и четырём членам экипажа.

По версии следствия, осуществивший жёсткую посадку командир лайнера SSJ100 Денис Евдокимов нарушил правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть по неосторожности двух и более лиц. Своей вины Евдокимов не признал. Пилот, несмотря на неполадки, оценивал ситуацию как штатную.

Ущерб от крушения самолёта составил 1,5 млрд рублей.

Президент Владимир Путин тогда поручил провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.