Москва, 28 марта, 2025, 22:31 — ИА Регнум. В московском кинотеатре «Октябрь» 27 марта прошла церемония закрытия II Всероссийского фестиваля документального кино «Неизвестная Россия». Гран-при взял фильм «Против ветра» режиссёра Татьяны Соболевой.

Евгений Мессман/ТАСС

Фильм-победитель повествует о судьбе проживающего на Южном Кавказе народа, который столкнулся с экологической катастрофой и проблемами потери идентичности и национального языка.

«Большая честь получить гран-при на кинофестивале, который взял на себя задачу знакомить зрителя с современной документалистикой — открывать страну заново и показывать современных героев. Счастлива, быть частью этого процесса. От всей души благодарю команду кинофестиваля, уважаемое жюри и, конечно, нашу невероятную героиню Гульфиру — сильную женщину, противостоящую суровым ветрам времени. Наша работа посвящена младшему сыну Гульфиры, погибшему в зоне СВО, а также всем другим героям. Это уникальная возможность прикоснуться к жизни людей в отдаленных регионах, увидеть, какие достойные и удивительные люди живут в нашей огромной стране», — отметила режиссёр.

Всего в разных номинациях главные призы получили семь фильмов. Их покажут в эфире на каналах НТВ и ВГТРК, все 40 награждённых работ продемонстрируют на телеканале «Неизвестная Россия».

Фестиваль проводили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Ассоциации продюсеров зрительского документального и корпоративного кино. Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» проходил в Москве с 20 по 27 марта. На церемонии закрытия президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд объявил, что за семь дней было показано 40 картин, 53 сеанса в двух кинотеатрах Москвы. Показы собрали более 6 тыс. зрителей.

Как сообщало ИА Регнум, 26–27 марта в Мурманске прошёл показ фильмов «Северный полюс» и «Деревня вдов» в рамках культурной программы международного арктического форума (МАФ) «Арктика — территория диалога». Картину «Северный полюс» кинокомпании «Русский Север» посвятили событиям в период противостояния двух сверхдержав — СССР и США. В ней повествуется о реальных фактах 1960-х годов, когда первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла подо льдами Северного Ледовитого океана и всплыла вблизи Северного полюса. Второй фильм — «Деревня вдов» телерадиокомпании «Мир» был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Документальное кино рассказывает о подвиге жителей заполярного села Варзуга, все мужчины которого в годы войны ушли на фронт.