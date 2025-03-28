Беспилотники ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области
Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на четыре района Белгородской области
Белгород, 28 марта, 2025, 22:23 — ИА Регнум. В Белгородской области вечером 28 марта четыре района подверглись атакам беспилотников ВСУ. В результате инцидентов никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в селе Головчино в Грайворонском округе при ударе вражеского дрона были уничтожены два легковых автомобиля, ещё одна машина получила повреждения. Также в результате атаки БПЛА повреждена линия электропередачи.
В Валуйском округе в хуторе Рябики украинский беспилотник атаковал частный дом. в результате чего повреждены фасад, забор и ГАЗель.
В Борисовском районе из-за атаки БПЛА повреждена линия электропередачи в селе Грузское. Население временно остается без света, уточнил Гладков.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате удара украинского дрона повреждения получил корпус сельхозпредприятия.
Как сообщало ИА Регнум, дежурные расчёты противовоздушной обороны за ночь 28 марта сбили 78 украинских беспилотников над территорией семи российских регионов.
В небе над Белгородской и Воронежской областями вечером 27 марта подразделения противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников.
Рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.