Белгород, 28 марта, 2025, 22:23 — ИА Регнум. В Белгородской области вечером 28 марта четыре района подверглись атакам беспилотников ВСУ. В результате инцидентов никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Он уточнил, что в селе Головчино в Грайворонском округе при ударе вражеского дрона были уничтожены два легковых автомобиля, ещё одна машина получила повреждения. Также в результате атаки БПЛА повреждена линия электропередачи.

В Валуйском округе в хуторе Рябики украинский беспилотник атаковал частный дом. в результате чего повреждены фасад, забор и ГАЗель.

В Борисовском районе из-за атаки БПЛА повреждена линия электропередачи в селе Грузское. Население временно остается без света, уточнил Гладков.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате удара украинского дрона повреждения получил корпус сельхозпредприятия.

Как сообщало ИА Регнум, дежурные расчёты противовоздушной обороны за ночь 28 марта сбили 78 украинских беспилотников над территорией семи российских регионов.

В небе над Белгородской и Воронежской областями вечером 27 марта подразделения противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников.

Рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.