Москва, 28 марта, 2025, 22:28 — ИА Регнум. В Москве 28 марта прошло первое в 2025 году заседание Общественного совета при Минцифры, участники которого обсудили противодействие мошенничеству, поддержку ветеранов СВО и стимулирование перехода российского бизнеса на отечественные решения.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Председатель Общественного совета Алексей Гореславский отметил насыщенность и остроту повестки.

«Обсудим государственную политику в области цифровой безопасности и защиты граждан от мошенничества, перспективы импортозамещения и условия возвращения иностранных ИТ-компаний, а также поддержку и интеграцию ветеранов СВО в мирную жизнь», — сказал участникам Гореславский.

Генеральный директор Продюсерского центра «ИНТЕГРАЦИЯ» Глеб Шагун предложил включать ветеранов в рабочие группы и экспертные сообщества для помощи в цифровой трансформации, коммуникациях и медиасреде.

Певица Анна Осипова («Юта») отметила важность поддержки семей военнослужащих старше 40 лет и расширения кругозора ветеранов.

Заместитель председателя Общественного совета Рифат Сабитов рассказал об информировании граждан о социальных услугах и льготах для вернувшихся из зоны спецоперации.

Заместитель директора Департамента Минцифры Людмила Лялюк сообщила об увеличении количества пользователей портала Госуслуг на 50% до 112 млн и обработке 212 млн запросов в электронном формате.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации юристов Алан Лазаров предложил использовать Общественный совет как площадку для диалога по противодействию мошенничеству и анонсировал создание единой платформы для координации противодействия и борьбы с фишинговыми ресурсами.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев предложил защищать рыночные ниши и российский бизнес. Он отметил, что если в РФ есть софт в данном классе, то иностранное ПО должно ограничиваться к распространению. Поставщиков облачных решений следует обязать размещать серверы и данные на территории РФ. Необходимо, чтобы иностранные компании, которые нанесли ущерб отечественным заказчикам и частным клиентам своим уходом в 2022 году, полностью выплатили все понесенные убытки, включая недополученную прибыль.

Комлев уверен, что в пакет условий снятия иностранных санкций с российских ИТ-компаний следует включить использование текущей стадии переговоров России и США. По его словам, Америка может исключить компании из санкционного списка и снять ограничения на торговлю электронными компонентами, не дожидаясь Евросоюза.

Руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Илья Массух рассказал об успехах в сфере импортозамещения. Он подчеркнул, что процесс начался в 2014 году и отечественные решения присутствуют практически во всех нишах, а функционал реализован на 80%.

Эксперт отметил недостаточную вовлеченность коммерческого и частного секторов в процесс импортозамещения, несмотря на закрепленную в национальных целях развития задачу — обеспечить переход до 2030 года на 80% отечественных решений во всех отраслях экономики.

Как сообщало ИА Регнум, внедрение цифровых технологий делает проще работу предпринимателей с контролирующими органами. Не прибегать к непосредственному взаимодействию с инспекторами бизнесу помогает новый функционал мобильного приложения «Инспектор», созданного в рамках эксперимента Минэкономразвития и Минцифры России. Этим сервисом для дистанционной подачи информации об устранении нарушения воспользовались уже около 10 тыс. раз.