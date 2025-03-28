Вашингтон, 28 марта, 2025, 21:49 — ИА Регнум. В переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс, хотя между сторонами конфликта присутствует много недоброжелательности, заявил 28 марта президент США Дональд Трамп.

Daniel Torok/Global Look Press Дональд Трамп

Журналисты спросили Трампа, продвигается ли урегулирование.

«Я думаю, прогресс есть, но между сторонами много недоброжелательности», — ответил президент США.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

24 марта в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.