Трамп: в переговорах по Украине есть прогресс вопреки недоброжелательности
Вашингтон, 28 марта, 2025, 21:49 — ИА Регнум. В переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс, хотя между сторонами конфликта присутствует много недоброжелательности, заявил 28 марта президент США Дональд Трамп.
Журналисты спросили Трампа, продвигается ли урегулирование.
«Я думаю, прогресс есть, но между сторонами много недоброжелательности», — ответил президент США.
Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.
Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.
24 марта в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.
Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.