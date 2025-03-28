Москва, 28 марта, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Представители киевского режима, которые пытаются захватить Ближние пещеры Киево-Печерской лавры и вскрыть раки с мощами, совершают акт сатанизма, заявил 28 марта заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Кадр из видео

В Украинской православной церкви ранее сообщили, что утром 28 марта в Ближние пещеры лавры прибыло большое количество сотрудников полиции. В УПЦ отметили, что к месту прибыл также «работник заповедника с болгаркой». Полиция срезала несколько замков. Украинские СМИ напоминали, что министерство культуры страны ранее создало комиссию «по проверке мощей преподобных» в пещерах лавры. Результаты проверки заранее засекретили.

Кипшидзе в интервью зданию «Абзац» отметил, что определённые сообщества на Украине движимы дьявольской одержимостью, а потому выбрали для демонстративного покушения на христианскую святыню именно время Великого поста.

«Сейчас, в дни Великого поста, когда верующие Украинской православной церкви, как и других православных церквей, молятся и воздают почитание иконам и святыням, те инфернальные силы, которые определяют политику украинских властей, санкционировали подобное демонстративное кощунство и осквернение религиозных святынь», — сказал Кипшидзе.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в свою очередь назвал инициаторов демонстративного осквернения святынь лавры одержимыми. В своём Telegram-канале Легойда написал, что как уже не раз доказывала история христианства, веру победить невозможно, а все виновные ответят перед Богом и людьми.

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти последовательно вытесняют каноническую Украинскую православную церковь из Киево-Печерской лавры, в том числе стараются выгнать оттуда монахов. В марте 2023 года одноимённый музей-заповедник расторг с УПЦ договор аренды. В июле представители министерства культуры сменили в монастыре замки и опечатали корпуса. В августе того же года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника, запретив УПЦ препятствовать пользованию имуществом монастыря, что равнозначно официальному выселению монахов из обители.

Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года сравнил гонения на православную церковь на Украине с расстрелом на глазах у всех, который мир не хочет замечать. Он подчеркнул, что киевскому режиму это аукнется, а украинский народ рано или поздно даст оценку безбожникам.