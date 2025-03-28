Москва, 28 марта, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Среднемесячный доход на одного служащего Банка России в 2024 году составил 231 772 рублей, следует из годового отчёта регулятора, опубликованного 28 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Среднемесячный доход на одного служащего в 2024 году составил 231 772 рублей (2023 год: 223 259 рублей)», — сказано в отчёте.

При этом отмечается, что среднесписочная численность служащих ЦБ за 2024 год уменьшилась на 1 460 человек (3,2%) и составила 43 770 сотрудников. Из документа следует, что расходы на содержание служащих регулятора по сравнению с 2023 годом увеличились на 1,1 млрд рублей, или на 0,7%.

Из них расходы на оплату труда и другие выплаты служащим ЦБ выросли на 560 млн рублей (0,5%), а начисления на оплату труда и на другие выплаты — на 559 млн рублей (1,9%).

Прибыль Банка России в 2023 году превысила 140 млрд рублей против убытка, зафиксированного по итогам 2022 и ряда предыдущих лет. При этом в 2022 году убыток Банка России составил 721,7 млрд руб., в 2021 году — 26,3 млрд руб., в 2020 году — 61,5 млрд руб.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с ИА Регнум отмечал, что основная заслуга ЦБ состоит в том, что в условиях жёсткого санкционного давления ему удалось оперативно стабилизировать рубль и разрушить планы западных стран по экономическому блицкригу в отношении России.