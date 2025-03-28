Москва, 28 марта, 2025, 21:53 — ИА Регнум. В рамках IV Съезда «Движения первых» 28 марта стартовал шестой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия» в Москве.

Официальный канал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Участниками мероприятия стали победители и финалисты прошлых сезонов проекта, педагоги-наставники, руководители министерств и ведомств, а также представители крупнейших российских компаний-партнёров.

В 2025 году церемония запуска «Большой перемены» впервые прошла в формате иммерсивного спектакля, в котором школьники и студенты колледжей рассказали о своих успехах после участия в конкурсе. Как отметил председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, за пять лет конкурс «Большая перемена» объединил более 6 млн участников по всей России.

«В новом сезоне нас ждут интересные нововведения, но главное останется неизменным: «Большая перемена» — это проект, где дети и взрослые слышат друг друга и вместе стараются изменить мир к лучшему», — добавил он.

Так, в рамках шестого сезона конкурса в роли «Мастера» для ребят 5-7 классов выступят старшеклассники и студенты организаций среднего профессионального образования, а также выпускники проекта прошлых лет. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров отметил значимость семьи и семейных ценностей, а также рассказал о новой роли родителей в новом сезоне «Большой перемены».

«Семьёй мы защищены, в семье мы вместе. С этого сезона родители смогут выступить в конкурсе «Большая перемена» в роли «Проводника развития» и поддерживать ребят на всём их конкурсном пути», — заключил глава Росмолодёжи.

В этот раз участники смогут рассказать о своей мечте и вместе с командой единомышленников сделать первый шаг к её реализации. Также новые задания на каждом этапе конкурса будут посвящены теме «Памяти поколений». Такое решение было принято в связи с Годом защитника Отечества, который объявил ранее президент России Владимир Путин.

Регистрация участников шестого сезона будет открыта на платформе большаяперемена. онлайн до 30 мая 2025 года. Победители «Большой перемены» среди школьников 8-10 классов и студентов организаций СПО получают до 1 млн рублей на образование или запуск своего проекта. Главный приз для победителей среди школьников 5-7 классов — «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Лидеры международного трека из числа выпускников получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах.

Конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года. Участие в нём принимают школьники 5-10 классов, студенты колледжей и техникумов, педагоги-наставники, а также старшеклассники из зарубежных стран. Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения и Минобрнауки. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодёжь и дети».

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в Нижнем Новгороде завершилась церемония закрытия финала пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов организаций среднего профессионального образования. Главной темой стал Год семьи. Задания на финальном этапе конкурса были посвящены таким темам, как «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другим.