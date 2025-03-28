Киев, 28 марта, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, вместо этого он хочет говорить с некими российскими «представителями бизнеса», сообщает украинское издание «Страна. ua».

Kirill Chubotin/Global Look Press

«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним (Путиным. — Прим. ред.), а с кем-то, кто бы представлял Россию. В России есть бизнесы. Я думаю, что мы бы с ними общались», — сказал Зеленский в ходе брифинга.

По его словам, Киев открыт для диалога с теми, кто представляет «альтернативные центры влияния» в России. Примечательно, что днём ранее, 27 марта, Зеленский заявлял о готовности к переговорам с российским лидером. При этом он посчитал, что прямого диалога с украинской стороной якобы боится Путин.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства напомнил, что Зеленский самостоятельно запретил себе вступать в контакт с РФ и утвердил соответствующий указ в 2022 году.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 января 2025 года заявил, что Киев придерживается принципа не вести прямой диалог с российским лидером. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима якобы хочет прекращения огня и заключения мирного соглашения с российской стороны. В ответ Зеленский отверг призыв главы Белого дома к немедленному прекращению конфликта.

Президент РФ 18 марта поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Действие моратория началось с 18 марта 2025 года. При срыве договорённостей одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по их соблюдению.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. 23 марта — ударили по электроподстанции в Пологах Запорожской области. 24 марта ВСУ пытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом, 25 марта была предпринята попытка киевского режима атаковать энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.