Москва, 28 марта, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Вечером 28 марта на Солнце была зарегистрирована новая вспышка высшего балла X. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения

Точный измеренный уровень вспышки составляет X1.1. Максимум излучения был зафиксирован в 18:20 мск. В лаборатории отметили, что событий данного класса на Солнце не наблюдалось более месяца, в последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля.

«По данным наблюдений, взрыв произошёл на восточном краю Солнца. Событие предварительно не представляет опасности для Земли, однако место формирования вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце — Земля. Если событие является предвестником новой серии активности, то с середины будущей недели будут возможны прямые удары по Земле», — сказано в сообщении.

В лаборатории добавили, что часть энергии, скорее всего, была экранирована солнечным диском, и реальный балл вспышки может быть выше.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля астрономы зафиксировали на Солнце сверхмощную вспышку. Отмечалось, что она стала результатом быстрого роста активности Солнца, который начался за сутки до вспышки и в её момент продолжался. В середине того же дня астрономы зафиксировали три вспышки среднего уровня M.

23 января астрономы сняли на видео чёрный выброс с поверхности Солнца, который представляет собой редкое явление. Эффект возникает из-за большой массы нейтрального водорода. Он почти полностью поглощает падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн и потому выглядит чёрным.