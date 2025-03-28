Москва, 28 марта, 2025, 20:21 — ИА Регнум. За последние пять-шесть лет Москва почти на 20% увеличила поддержку программ дополнительного образования в сфере искусства. Сегодня на них обучается в общей сложности около 66 тысяч человек, что совокупно по предпрофессиональным и общеразвивающим программам, рассказал глава депкульта Алексей Фурсин.

Киселев Сергей/Агентство «Москва»

«Ученики детских школ искусств — это будущее сферы культуры и искусства Москвы. И наша задача — обеспечить им всестороннюю подготовку, а для этого нужно совершенствовать систему образования», — сказал Фурсин газете «Комсомольская правда».

Он добавил, что когда в этом году школы запросили больше мест для нового набора, город на это согласился, плановый набор в этом году составит более 10 тысяч человек. Это количество примерно на четверть больше, чем будет совокупно выпускников в конце учебного года.

По словам Фурсина, школы предложили допустить до поступления на предпрофессиональные программы в полтора раза больше учеников, чем выпустилось. Депкульт поддержал эту инициативы. Все претенденты проходят стартовые прослушивания и испытания в самих школах, и именно школы будут принимать решения взять ребенка на предпрофессиональную программу или нет.

Глава депкульта также рассказал подробнее о предпрофессиональных программах. Они позволяют ученикам глубже погрузиться в профессию, а их цель — выявить одаренных ребят и помочь им развить таланты, подготовить к дальнейшему обучению по творческим специальностям.

«Если ребенок не планирует в будущем связать свою жизнь с музыкой, то для «общего развития» ему достаточно будет обычной программы музыкальной школы, которая длится пять-шесть лет. Если мечтает стать музыкантом — то стоит попробовать пройти конкурсный отбор», — пояснил Фурсин.

Все заявки на прослушивания принимаются на портале mos.ru. Так как запрос школ именно на предпрофессиональные программы значительно вырос, вступительные испытания делятся на два этапа: с 15 апреля по 15 мая — для предпрофессиональных программ, а с 16 мая по 1 июля — для общеразвивающих. С программами обучения разных музыкальных школ и колледжей можно познакомиться на Днях открытых дверей.

«Кроме того, в апреле мы запустим кол-центр по вопросам обучения в детских школах искусств, где родителям помогут разобраться в программах и условиях поступления по разным специальностям», — добавил глава депкульта.

Он подчеркнул важность того, чтобы родители, с одной стороны, понимали, как проходит обучение, его сроки и особенности дисциплин, и, с другой стороны, понимали, как реализовать свой выбор технически и правильно оформить заявку.

В самих детских школах искусств продолжается обновление. «Во-первых, это сами помещения: 170 зданий школ и колледжей (это 80% от общего числа) пребывали в плохом состоянии, мы их отремонтировали, некоторым подыскали новые помещения — как Московскому государственному хореографическому училищу имени Лавровского», — сказал Фурсин.

Кроме того, город закупил более 13 тысяч новых музыкальных инструментов и еще примерно девять тысяч другой техники — звукового и светового оборудования, музыкальной аппаратуры, мольбертов, муфельных печей и др.

«В этом году мы расширяем спектр творческих специальностей в соответствии с запросами рынка труда. Новые направления появятся как в колледжах, так и в детских школах искусств», — добавил он.

Среди новых специальностей — 3D-анимация, моушн-дизайн, сценарное мастерство, саунд-дизайн и другие современные профессии. В свою очередь педагогам детских школ искусств проиндексируют зарплаты.

Что касается грантовой поддержки талантливых детей, то ее значительно расширили. Изменения касаются и сумм для победителей и тех, кто может на грант претендовать. Также Призовой фонд грантов мэра Москвы еще в прошлом году увеличился в три раза.

«Грант представляет собой ежегодную премию для ребят в возрасте от 7 до 20 лет в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства — всего в 34 номинациях», — пояснил Фурсин.

По его словам, ранее на поддержку могли претендовать ученики образовательных организаций в творческой сфере, с этого года — еще и федеральных и частных учреждений Москвы при условии, что у них есть лицензия на творческое образование. Таким образом, если раньше в конкурсе могли участвовать учащиеся 153 образовательных организаций, то теперь эта возможность доступна более чем 500 учебным заведениям.