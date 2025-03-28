Пхукет, Таиланд, 28 марта, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), которого ранее ввели в искусственную кому, не могут перевезти из Таиланда в Россию из-за критического состояния. Об этом 28 марта сообщил Telegram-канал Baza.

Кадр из видео Паша Техник

«Паша находится в палате интенсивной терапии, у него сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром», — сказано в публикации канала.

Рэпер подключён к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Отмечается, что на лечение исполнителя потребуется около 10 млн рублей.

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