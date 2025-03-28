Москва, 28 марта, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Будущее интернета — в разумном балансе между возможностью самовыражения и защитой пользователей от деструктивного контента, и сейчас такой баланс обеспечивают только российские платформы, заявил эксперт РОЦИТ, журналист, блогер Илья Гогуа.

Matthias Balk/Global Look Press Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Так он прокомментировал публикацию издания The Conversation о том, что пользователи и рекламодатели массово покидают западные социальные сети, в том числе Х (бывш. Twitter) и сервисы Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ), из-за резкого ослабления правил модерации и распространения дезинформации. Аналитики издания отметили рост популярности на Западе децентрализованных платформ, не принадлежащих крупным корпорациям.

Гогуа заявил, что у российских пользователей есть важное преимущество — развитые отечественные платформы. Он отметил, что вместо Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) можно использовать Looky с возможностями монетизации и встроенным ИИ для обработки фото и видео, вместо Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — «ВКонтакте», который значительно опередил конкурента по функционалу, а для просмотра видеоконтента — «VK Видео», RUTUBE или «Одноклассники».

«Будущее — не в полной децентрализации и искусственной свободе, а в разумном балансе между возможностью самовыражения и защитой пользователей от деструктивного контента. На данный момент такой баланс успешно обеспечивают только наши платформы», — заявил Гогуа.

Управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артём Геллер в свою очередь отметил, что пользователи устали от произвола и токсичности крупных западных соцсетей и всё чаще переходят на платформы с более контролируемой модерацией.

«Я уверен, что недавний запрет рекламы на экстремистских ресурсах только увеличит долю качественного контента в российском сегменте. А значит, всё больше пользователей из России будут выбирать исключительно отечественные сервисы», — заявил Геллер.

Как передавало ИА Регнум, Госдума 25 марта во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете рекламы на сайтах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистскими. Подобный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.

В феврале пресс-служба VK сообщила, что мобильное приложение «VK Видео» с начала его работы в сентябре 2023 года скачали 60 млн раз. На мобильные устройства Android приложение было установлено 35 млн раз, на Android TV — 15,4 млн, на гаджеты iOS — 9 млн. Суточный рекорд просмотров на платформе составил 3,3 млрд.