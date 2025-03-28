Москва, 28 марта, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Машина скорой помощи врезалась в остановку с людьми на Кировоградской улице в Москве, сообщил 28 марта Telegram-канал «112».

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«Пострадали три человека. На месте работают экстренные службы», — сказано в публикации канала.

По информации Telegram-каанла SHOT, двое пострадавших ехали в машине, ещё один — находился на остановке. На данный момент нет данных об их состоянии. Как уточнил источник "РЕН ТВ", машина ехала по встречной полосе с включёнными мигалками.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта в Екатеринбурге двое детей и трое взрослых пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов. В Telegram-канале Ural Mash уточнялось, что автомобиль класса седан влетел в пешеходов, шедших на тротуаре, после столкновения с другим авто на проезжей части.

15 марта автомобиль влетел в пешеходов на остановке на Кожевнической улице в центре Москвы. Авария произошла после столкновения двух машин, одну из них отбросило сторону остановки. В результате ЧП пострадали шесть человек: четыре пешехода, включая двух детей, а также два человека из автомобиля.