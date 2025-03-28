Брюссель, 28 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Антироссийские санкции должны сохраняться, ведь они «причиняют боль» России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью французскому телеканалу LCI.

IMAGO/Kristian Tuxen/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Санкции очень серьёзные, они причиняют боль. Они влияют на российскую экономику и представляют собой мощный рычаг», — отметила она.

Глава ЕК также уточнила, что эти рестрикции будут оставаться в силе до тех пор, пока на Украине не установится прочный и справедливый мир.

«Для ЕС и Украины очень важно иметь сильные военные позиции: гарантии безопасности для Украины, а для ЕС — прочную оборонно-промышленную базу и мощные сдерживающие силы», — добавила она.

При этом, по словам фон дер Ляйен, лучшей гарантией безопасности для Киева станут хорошо оснащённые Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, 27 марта по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили против отмены антироссийских санкций. Они высказали точку зрения, что время для отмены антироссийских санкций пока не пришло, ведь, по их словам, до мирного урегулирования украинского конфликта ещё далеко.

Портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов также сообщил, что ЕС не станет вносить изменения в санкционный режим против России и возвращать подключение российских банков к системе SWIFT, несмотря на договорённости между Москвой и Вашингтоном по итогам встречи в Эр-Рияде.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что, по мнению лидеров Запада, их санкции должны были ослабить РФ, однако принесли обратный результат. Глава государства также подчёркивал, что, невзирая на ограничения, российская экономика демонстрирует рост.