Кишинёв, 28 марта, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Республика Гагаузия была обезглавлена, заявила глава автономии Евгения Гуцул после решения суда о ее аресте.

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«Гагаузию сегодня обезглавили», — сказала Гуцул и поблагодарила своих сторонников за поддержку.

28 марта суд по требованию прокуратуры принял решение поместить Гуцул под арест на 20 суток. В ходе заседания суда представители ведомства заявили, что в деле главы Гагаузии появились «новые обстоятельства». Какие именно — не уточнялось. Адвокаты Гуцул в свою очередь заявили, что решение будет опротестовано.

Как передавало ИА Регнум, Гуцул задержали 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии. Ей предъявили обвинения по четырём статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Уточнялось, что против против неё было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Через два дня, 27 марта, Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя происходящее, заявил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.