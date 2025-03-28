Москва, 28 марта, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Открыт прием заявок на V Всероссийский форум классных руководителей (ФКР), который будет проходить в Москве с 1 по 3 октября. Об этом сообщила ИА Регнум пресс-служба форума.

Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

«Стартовал прием заявок, который продлится до 31 мая включительно. Подать заявку на участие могут действующие классные руководители и кураторы групп среднего профессионального образования (СПО) России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что отбор участников на пятый ФКР проходит онлайн на площадке «ВКонтакте» и состоит из нескольких этапов: анкетирование, тестирование по истории педагогики, тестирование по основам педагогики, тест оценки компетенций и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная практика».

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента РФ, а организационную поддержку оказывает Фонд гуманитарных проектов.

По итогам проведения первого форума в 2020 году было создано профессиональное Сообщество классных руководителей и кураторов студенческих групп среднего профессионального образования страны, которое насчитывает более 210 тыс. участников со всей России и Байконура. Во всех регионах у форума есть свои представители — послы ФКР, которые выступают инициаторами развития локальных профессиональных сообществ и проведения региональных мероприятий для педагогов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2025 года участники ФКР запустили онлайн-проект «80 добрых дел к Победе», а заявки на участие подали уже более 900 команд из всех регионов страны.