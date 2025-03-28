Хургада, Египет, 28 марта, 2025, 19:45 — ИА Регнум. При крушении батискафа у берегов египетской Хургады выжили отец и сын из Выборга Ленинградской области. Они госпитализированы. Мать и ещё двоих детей спасти не удалось. Об этом 28 марта сообщила администрация Выборгского района в своём паблике «ВКонтакте».

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Администрация выразила соболезнования родным и близким погибших.

«‎Администрация Выборгского района ищет родственников семьи — будет оказана вся необходимая помощь», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой хургадской гостинице, произошла 27 марта около 10:00 мск. В результате инцидента погибли шесть россиян, в том числе двое детей. В больницы Хургады доставили 21 пострадавшего, в том числе 14 россиян, троих египтян и троих граждан Индии.

28 марта в генеральном консульстве РФ в Хургаде сообщили, что семь туристов, в том числе пять детей, пострадавших в результате аварии, остаются в больницах. Врачи заверили, что здоровью госпитализированных россиян угрозы нет.

В этот же день стало известно, что россиянка Кристина Валиуллина, считавшаяся погибшей при крушении батискафа, жива и находится в больнице. Её муж погиб.

По факту крушения батискафа было возбуждено уголовное дело. По одной из версий, причиной ЧП стало столкновение с рифом. Одна из российских туристок, посещавших Хургаду в 2017 году и плававших на «Синдбаде», рассказала, что батискаф уже тогда находился в неудовлетворительном состоянии.