Нью-Йорк, США, 28 марта, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш, комментируя инициативу о внешнем управлении Украиной, назвал киевские власти «легитимными».

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press Антониу Гутерриш

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление. В данном случае, уточнил российский лидер, возможно введение временного управления в рамках миротворческой деятельности ООН, как было в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.

«У Украины есть легитимное правительство и, очевидно, это надо уважать», — ответил Гутерриш на соответствующий вопрос журналистов.

Сам Путин ранее пояснил, что такое решение позволило бы провести на Украине выборы и открыть путь к урегулированию конфликта. По словам российского лидера, по итогам демократической процедуры Украина получит дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. Затем с этими людьми можно будет начинать переговоры и подписывать документы, надежные и стабильные, которые признают во всём мире, добавил он и подчеркнул, что говорит об одном из возможных вариантов.

Как передавало ИА Регнум, представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт также прокомментировал данную инициативу. Он заявил, что в Белом доме исходят из того, что власть на Украине определяют народ и конституция.

Путин неоднократно подчеркивал нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского, который отменил президентские выборы под предлогом военного положения в мае 2024 года. Кроме того, украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. По словам президента России, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, остальные утратили свою правомочность.