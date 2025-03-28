Курск, 28 марта, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Появилось последнее видео Героя России, командира огневой группы спецназа Росгвардии майора Марата Тибилова, погибшего от прямого удара Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кадр из видео

На кадрах показана работа реактивной системы залпового огня ВС России, наносящей удары по позициям ВСУ.

Тибилов погиб при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области. 28 марта стало известно, что майора похоронят во Владикавказе. Врио главы Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким Тибилова, а также заявил, что память Героя России будет увековечена в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, Тибилов родился в Северной Осетии. В специальной военной операции он участвовал с февраля 2022 года. Военнослужащий выполнял боевые задачи на территории Запорожской области, в ДНР и ЛНР, а также в Курской области.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин вручил Тибилову медаль «Золотая Звезда» Героя России. Звание он получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач СВО и за отражение нападения ВСУ на Курскую область. Хинштейн в Telegram-канале назвал боевую работу Тибилова примером высочайшего профессионализма, преданности долгу, любви к Родине и самоотверженности.

В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, Тибилов был награждён двумя орденами Мужества.