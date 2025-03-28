Молдавия, 28 марта, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Главу Гагаузии Евгению Гуцул поместили под арест на 20 суток. Соответствующее решение 28 марта принял суд сектора Чеканы в Кишинёве.

Адвокат Гуцул заявил, что решение об аресте будет опротестовано.

Заместитель главы Гагаузии отметил, что правительство автономии продолжит работать после ареста Гуцул.

25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. 27 марта Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении. Политик отметила, что сфабрикованные против неё обвинения являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию. Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил: задержание главы Гагаузии указывает, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах.

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