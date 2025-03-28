Бангкок, 28 марта, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Власти Таиланда оценили случившееся землетрясение как крупномасштабное бедствие, присвоив землетрясению третий уровень из четырех. Об этом сообщил глава МВД королевства Анутхин Чанвиракун.

Myo Kyaw/Global Look Press

«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень 3 из 4) в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — следует из письма Чанвиракуна.

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