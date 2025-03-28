Москва, 28 марта, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Есть основания полагать, что удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российской газоизмерительной станции «Суджа» мог быть нанесён при помощи Франции и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

MFA Russia/Global Look Press

28 марта ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, после чего она фактически уничтожена.

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона», — отметила дипломат.

Захарова также уточнила, что неделю назад данный объект уже подвергался террористической атаке со стороны киевского режима, приказавшего своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что террор, развязанный в отношении российской энергетики, — это очередное свидетельство недоговороспособности Киева. Глава киевского режима Владимир Зеленский, публично поддержавший предложение о моратории, ничего не сделал для его соблюдения, добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, средства ПВО сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.

Глава киевского режима Зеленский также публично заявил о принятии договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Он отметил, что Киев якобы всегда выступал за прекращение ударов по таким объектам. При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае.

28 марта в Минобороны РФ также сообщили о попытке ВСУ нанести удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). В ведомстве уточнили, что утром российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных беспилотников самолётного типа, направлявшихся к НПЗ.

В военном ведомстве также отмечали, что удары ВСУ по энергообъектам России вопреки действующему мораторию являются свидетельством недоговороспособности режима Зеленского и его намерений сорвать достигнутые Москвой и Вашингтоном соглашения.

Комментируя удар ВСУ по ГИС «Суджа», ирландский журналист Чей Боуз также заявил: теперь стало очевидно, что киевский режим не стремится к деэскалации.