Москва, 28 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области, сообщило 28 марта Минобороны РФ.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политическая воля к миру отсутствует у киевского режима, который продолжает атаковать энергообъекты на территории России в условиях моратория. По словам дипломата, террор, развязанный в отношении российской энергетики, — это очередное свидетельство недоговороспособности Киева.

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