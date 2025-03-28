Бангкок, 28 марта, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Врачи запретили перевозить в Россию госпитализированного в Таиланде рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) из-за его тяжёлого состояния. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Кадр из видео Паша Техник

«Музыкант лежит в больнице на Пхукете. Туда его доставили из другой больницы — потому что состояние рэпера резко ухудшилось. Паша находится в палате интенсивной терапии, у него сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром. Состояние музыканта настолько тяжёлое, что тайские врачи даже не обсуждают вариант с транспортировкой», — указано в публикации.

Уточняется, что рэпер подключён к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). По данным Telegram-канала, на лечение исполнителя потребуется около 10 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта менеджер Техника Марк сообщил, что артиста экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. По его словам, команда музыканта не понимает, что произошло с ним, и ждёт вердикта врачей.

Ранее также сообщалось, что Паша Техник проходил курс лечения в реабилитационном центре. Причиной его госпитализации стало чрезмерное употребление наркотических веществ.