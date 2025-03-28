Магас, 28 марта, 2025, 18:16 — ИА Регнум. 7 апреля в Ингушетии стартует набор в новый «бассейн» «Школы 21» на базе Академии цифрового развития.

Пресс-служба Академии цифрового развития В «Школе 21» в Магасе начинается новый набор

«На базе академии уже реализовано несколько проектов и, судя по отзывам, ее выпускники довольны полученным уровнем знаний», — заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Бассейн» бесплатной школы цифровых технологий от «Сбера» не только способствует погружению участников в интенсивную ИТ-среду, но и является имитацией формата основного обучения. За базу в образовательном процессе взята методика «равный равному», суть которой состоит в том, что каждый учится у каждого. Такой формат обучения хоть является достаточно необычным, но уже успел доказать свою успешность, отметил Махмуд-Али Калиматов.

Пресс-служба Академии цифрового развития В «Школе 21» в Магасе начинается новый набор

Как рассказал директор Академии цифрового развития Дмитрий Арцюх, нынешний набор на «бассейн» в «Школе 21» — второй. Молодежь Северо-Кавказского федерального округа вновь получила возможность попробовать свои силы в ИТ, чтобы освоить одну из наиболее востребованных профессий. Арцюх также рассказал, что в скором времени на базе академии начнет свою работу лаборатория робототехники, а это значит, что возможностей для изучения передовых технологий станет еще больше. По словам Арцюха, благодаря поддержке со стороны группы «САФМАР» и её основателя Михаила Гуцериева, получилось создать не просто место обучения, но и успешную точку входа в мир цифровых профессий.

С момента начала работы «Школы 21» в Магасе в прошлом году участие в «бассейнах» приняли свыше тысячи человек. Отбор успешно прошли триста кандидатов, которые на сегодняшний день занимаются освоением цифровых профессий. Некоторые из них уже нашли себе работу.