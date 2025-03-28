Лисичанск, ЛНР, 28 марта, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по жилому кварталу в Лисичанске Луганской Народной Республики увеличилось до семи, сообщила 28 марта министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Количество пострадавших в результате ракетного удара по Лисичанску увеличилось до семи человек. Пожилая женщина находится в тяжёлом состоянии», — передаёт её слова пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Пащенко уточнила, что госпитализированы четыре женщины и трое мужчин. В основном это пожилые люди старше 65 лет. Одна из пострадавших потеряла ногу, её состояние медики оценивают как тяжёлое.

Остальные пострадавшие получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, переломы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие будут доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения, заключила глава минздрава республики.

О ракетном ударе украинских формирований по Лисичанску ИА Регнум сообщало ранее 28 марта. Также в результате киевской агрессии повреждения получили жилые дома — обрушилось несколько этажей, разрушены кровли. Кроме того, повреждены отделение почты и МФЦ.

25 марта стало известно, что в результате обстрела ВСУ в Кременском районе ЛНР погибли шесть человек, в том числе три сотрудника федеральных СМИ: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

21 марта ВСУ в очередной раз атаковали Лисичанск, пострадали пять сотрудников городской коммунальной службы. Предварительно, киевский режим нанёс удар кассетными боеприпасами. В этот же день машина заместителя министра ЖКХ Астраханской области Рамина Агаева попала под обстрел беспилотников украинских военных в ЛНР. Чиновник не пострадал, а его водитель получил ранения и был доставлен в реанимацию.