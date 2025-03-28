Нейпьидо, 28 марта, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Число погибших при землетрясение в Мьянме достигло 144, число жертв может вырасти. Об этом 28 марта сообщил председатель государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.

Myo Kyaw Soe/Global Look Press

«В общей сложности 144 человека погибли… 432 человека получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения», — сказал Хлайн в официальном обращении к нации.

Премьер-министр также заявил о продолжающихся спасательных работах и разборах завалов.

Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы в пятницу утром, 28 марта. По различным оценкам его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя некоторое время произошел афтершок магнитудой 6,4. Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.

Американская газета The New York Times (NYT) писала, что больницы второго крупнейшего города Мьянмы — Мандалай — были переполнены.

Землетрясение также нанесло ущерб километровому мосту, соединяющему Мандалай и Сикайн. Кроме того, обрушился древний Мандалайский храм, возведенный еще в середине XIX века.

Как передавало ИА Регнум, представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Мари Манрик заявил, что в Мьянме больше всего от землетрясений пострадали области Сикайн, Мандалай, Магуэ, штат Шан. Масштабы трагедии уточняются.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с гибелью людей в результате землетрясения. Российский лидер отметил, что в РФ разделяют скорбь дружественного мьянманского народа.