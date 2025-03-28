Курск, 28 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. В Россию с Украины вернулись ещё 25 жителей Курской области. Об этом 28 марта сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Омбудсмен Москалькова Татьяна/ https://ombudsmanrf.org/

Он добавил, что на территорию России их сопровождала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«На границе людей встречают машины скорой помощи и автобусы. Курян обязательно осмотрят врачи и психологи, также обеспечим жителей питанием и телефонами для связи с родными», ― написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что среди возвращённых курян есть один несовершеннолетний ребёнок ― 11-летний мальчик. Вместе с ним ещё пяти гражданам требуется медицинская помощь, их экстренно доставят в больницу.

Врио главы региона также сообщил, что среди возвращённых много пожилых жителей, самой старшей женщине ― 92 года.

«Некоторые из них застали еще Великую Отечественную войну. Больно от того, что им вновь пришлось столкнуться с нацизмом, который пришел на Курскую землю», ― написал Хинштейн.

По его словам, всего с территории Украины с ноября 2024 года была вывезено 104 жителя Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта в Россию с Украины вернули 33 жителя Курской области. Москалькова уточнила, что эвакуацию провели при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии. Большинство возвращённых домой россиян — пожилые люди, но есть и четверо детей.

Хинштейн 15 марта сообщил, что в освобождённых населённых пунктах Курской области нашли сотни человек, которые ранее числились пропавшими без вести. Из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключили 378 фамилий.

В Судже, которую российские военные освободили 13 марта, и окрестных сёлах Курской области обнаружили около 100 граждан из списков без вести пропавших.

11 января МВД РФ сообщило о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них на тот момент уже получили.

Ранее сообщалось, что российский Красный Крест помог найти более 1,4 тыс. человек, связь с которыми была потеряна после вторжения ВСУ в курское приграничье.