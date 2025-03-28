Москва, 28 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Если глава киевского режима Владимир Зеленский одобрит сделку по полезным ископаемым с США, то его повесят на Майдане. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ

«Американцы выкатили Зеленскому отличный проект сделки по ресурсам. Если он её одобрит, то его вместе с компанией просто повесят на Майдане», — отметил политик в соцсети X.

Медведев также уточнил, что в случае отказа от заключения ресурсной сделки, Вашингтон сам уничтожит бандеровский режим Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта британская газета The Times сообщила, что президент США Дональд Трамп презирает Зеленского, а также считает Украину слабым государством. В публикации также указано, что готовящаяся сделка по полезным ископаемым призвана с запасом вернуть американские миллиарды, ранее вложенные в Украину экс-президентом Джо Байденом.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что, по его данным, предложенный США новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины. В этот же день он рассказал, что в результате обсуждения данной сделки в украинском парламенте заседание было сорвано.

Обозреватель ИА Регнум Иван Лизан в своей статье ранее отметил, что без России США на украинских недрах серьёзно не заработают. Эксперт указал, что только Россия может гарантировать неприкосновенность инфраструктуры и только Россия может обеспечить энергоёмкие предприятия данной сферы достаточными объёмами электроэнергии с Запорожской АЭС.