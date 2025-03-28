Москва, 28 марта, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Националисты на Украине всё больше расширяют свое влияние и усиливают позиции в стране. Об этом в пятницу, 28 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин идею о введении внешнего управления на Украине со своим американским коллегой Дональдом Трампом или другими лидерами стран. Как указал Песков, такая тема не затрагивалась в ходе телефонного разговора глав государств.

«Тем не менее, это факт, о котором говорил президент. Действительно, наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Песков проиллюстрировал свои слова фактами в виде продолжающихся атак ВСУ на российские энергетические объекты. Он заключил, что если официально Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие приказы своим вооруженным силам, то последние их не выполняют. Как результат, киевский режим практически полностью теряет контроль над всеми процессами в стране, отметил спикер Кремля.

«Как вчера подчеркнул Путин, националистические подразделения набирают силу, они оказывают всё большее влияние. Бригада «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас трансформируется в дивизию. Процессы там идут весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к потере контроля. Путин сказал, что это одна из идей. И это идея, связанная с введением внешнего управления», — указал Песков в ходе брифинга.

Накануне, 27 марта, Путин в беседе с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» заявил, что отправной точкой для легитимного урегулирования украинского конфликта может стать введение временного внешнего управления, которое распространено в международной практике и было применено в таких регионах, как Восточный Тимор, Новая Гвинея и в части бывшей Югославии. По словам главы государства, такой вариант позволил бы провести на Украине демократические выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием народа.