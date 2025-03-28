Москва, 28 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Заместителя главы канадской дипломатической миссии Брайана Эбеля вызвали в МИД РФ. Ему был сделан демарш в связи с русофобскими высказываниями посла Канады Сары Тейлор. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба МИД.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тейлор ранее посетила мемориальное Пискарёвское кладбище в Петербурге, а затем написала в социальных сетях комментарий, из которого следовало, что блокада Ленинграда, по её мнению, была напрямую связана с «пактом Молотова-Риббентропа», а также Ялтинской конференцией.

«Дипломату заявлено о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией. Подчеркнуто, что заложенная при этом инсинуация кощунственна и оскорбительна для нашего народа и памяти жертв-блокадников. Представляет собой неуклюжую попытку оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков и исказить исторические факты», — сказано в заявлении МИД.

В МИД отметили, что реплика Тейлор особенно неуместна в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, вклад в которую внесла и Канада, участвовавшая в антигитлеровской коалиции.

В ведомстве подчеркнули, что после Второй мировой войны Канада укрыла на своей территории тысячи нацистских преступников и их приспешников, и неудивительно, что в канадском парламенте рукоплескали пособнику Гитлера из дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Оттава потакает неонацистскому режиму в Киеве.

«Канадской стороне указано на недопустимость поползновений переписать историю в угоду политической конъюнктуре, обеляя зверства нацистов и их последователей на Украине. А послу Канады рекомендовано не забывать о боевом братстве наших стран во время войны, долгие годы служившем фундаментом двусторонних отношений», — сказано также в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, высказывания Тейлор ранее раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила об «издевательском перформансе» со стороны Тейлор и отметила: посол Канады фактически сказала, что жители Ленинграда были сами виноваты в блокаде.

В сентябре 2023 года на заседание канадского парламента пригласили украинского эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько), когда туда приехал глава киевского режима Владимир Зеленский. Депутаты встали, когда аплодировали нацистскому приспешнику. После этого разразился скандал, из-за которого ушел в отставку спикер палаты общин Энтони Рота.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Гунько и другие представители дивизии СС «Галичина» причастны к убийству минимум 500 советских граждан. Они расстреливали и сжигали мирных жителей.

В ноябре 2024 года правительство Канады отказалось опубликовать имена 900 нацистских преступников, которые осели в стране. Это объяснили тем, что подобная информация может навредить киевскому режиму.