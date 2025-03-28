Суджа, Курская область, 28 марта, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте по факту повторного подрыва украинскими военнослужащими газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Об этом 28 марта сообщила пресс-служба СК.

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«Следствием установлено, что 28 марта 2025 года военнослужащие вооружённых формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели повторный подрыв газораспределительной станции «Суджа». В результате объект полностью уничтожен», — сказано в сообщении.

Все причастные к данному преступлению будут установлены и привлечены к ответственности, добавили в СК.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции снарядами американской реактивной системы залпового огня HIMARS. На объекте начался сильный пожар. Пресс-служба Минобороны отмечала, что станция фактически перестала существовать.

В ведомстве подчеркнули, что киевский режим в очередной раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам. В Минобороны заявили, что заявления киевских руководителей о якобы имеющем место прекращении атак являются уловкой с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановить свой военный потенциал с помощью европейских стран.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, и российские военнослужащие сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия на фоне систематического нарушения киевским режимом моратория на удары по энергетическим объектам сохраняет за собой право отказаться от исполнения договоренностей. Он отметил, что дальнейшее соблюдение условий соглашения со стороны Москвы при условии непрекращающихся атак будет нелогичным.