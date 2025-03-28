Москва, 28 марта, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Политическая воля к миру отсутствует у киевского режима, который продолжает атаковать российские энергообъекты в условиях моратория. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

Roman Naumov/Global Look Press

Она подчеркнула, что террор, развязанный в отношении российской энергетики, — это очередное свидетельство недоговороспособности Киева. Глава киевского режима Владимир Зеленский, публично поддержавший предложение о моратории, ничего не сделал для его соблюдения, добавила дипломат.

«Произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса», — отметила Захарова.

По её словам, удар украинских военных по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области утром 28 марта стал очередным терактом, совершённым после объявления запрета на обстрелы таких объектов. Мораторий, напомнила она, действует с 18 марта.

Согласно данным, которыми располагает российская сторона, французские спутниковые системы использовались для наведения и целеуказания ударов, при этом британские специалисты вводили координаты и запускали по станции реактивные снаряды HIMARS, добавила Захарова.

«Команду давали из Лондона», — констатировала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, после украинских ударов на газоизмерительной станции «Суджа» начался сильный пожар, в результате энергообъект фактически был уничтожен. Ранее, 21 марта, ВСУ уже пытались подорвать ГИС «Суджа». По факту повторного подрыва станции СК возбудил уголовное дело о теракте.

Инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали в телефонном разговоре 18 марта. Президент России сразу отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего были сбиты семь дронов, уже направленных по целям на Украине.

В тот же день Зеленский публично заявил о принятии договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики и отметил, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по таким объектам. Однако атаки на российские энергообъекты продолжились, о чём ежедневно информирует Минобороны РФ.