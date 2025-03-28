Абу-Даби, 28 марта, 2025, 17:42 — ИА Регнум. В столичном аквапарке ОАЭ Yas Waterworld произошёл пожар, в результате которого сгорела его строящаяся секция, включая крупнейшую водную горку в стране. Об этом сообщает News of Bahrain.

EPA/TASS

«Пожар вспыхнул в строящейся части популярного аквапарка Yas Waterworld. В этой секции строилась самая высокая водная горка в ОАЭ», — указано в публикации.

Уточняется, что данный парк существует с 2013 года, однако в последнее время там велось активное строительство с целью существенно расширить его площадь. По завершении работ аквапарк должен был вырасти на 16,9 тыс. квадратных метров, а также обзавестись 18 новыми аттракционами, включая самую высокую водную горку в стране.

Оперативные службы в настоящее время предпринимают меры по обеспечению безопасности людей в районе возгорания. О пострадавших пока неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта пожар вспыхнул на территории тематического парка развлечений Disney’s Epcot в американском штате Флорида. Отмечалось, что посетителей в парке было много в связи с началом весенних каникул, людей пришлось эвакуировать с аттракциона «Приключение Реми в Рататуе» (Remy’s Ratatouille Adventure).

Как пояснили представители парка, причиной возгорания, вероятно, являлась неисправность в холодильном оборудовании. Пожар удалось оперативно ликвидировать, никто из посетителей и сотрудников парка не пострадал.