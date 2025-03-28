Байкальск, Иркутская область, 28 марта, 2025, 17:45 — ИА Регнум. ВЭБ.РФ 28 марта представил проект развития территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

проект. бцбк.рф

На месте бывшего ЦБК должен быть создан новый современный район города и всесезонный курорт международного уровня. Предполагается соблюсти экологическую ответственность, создать новые рабочие места и расширить налогооблагаемую базу. При этом отдых на берегу Байкала должен стать доступным для людей с разным достатком.

Проект предусматривает комплексное развитие территории, в том числе строительство жилья и гостиниц, инфраструктуры водного транспорта, парков и общественных пространств, конгресс-центра и спортивной инфраструктуры.

В 2022 году был создан мастер-план Байкальска, а на его основе разработана и утверждена правительством РФ программа социально-экономического развития города до 2040 года. В настоящее время идёт расчистка территории бывшего комбината. Аварийные объекты будут снесены, а потенциально востребованные для возможных инвестпроектов — отремонтированы.

На территории бывшего комбината создан кампус «ЭКО. ЦЕХ», который принимает в том числе международные мероприятия, отметила пресс-служба. Кампус призван стать центром событийного и гостиничного кластера на берегу Байкала.

«Задача ВЭБ.РФ — реализовать мастер-план развития Байкальска, который мы разработали совместно с КБ «Стрелка» и представили в правительство Российской Федерации и правительство Иркутской области. Мы ставим задачу построения интеллектуального производства, интеллектуальной экономики и, конечно же, развития туризма. Это масштабные преобразования в городе, забота о тех, кто там живёт и тех, кто будет приезжать в регион», — заявил председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в свою очередь отметил, что Байкал является одним из самых быстрорастущих туристических направлений, востребованным как со стороны российских туристов, так и со стороны иностранцев. Вахруков подчеркнул, что важно обеспечить этот спрос качественной инфраструктурой.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём выступлении отметил, что Байкальск должен стать эталоном рачительного и эколого-ориентированного хозяйствования.

«У нас с вами непростая задача — дать совершенно новое развитие в прошлом промышленному городу, сделав его центром экологического туризма, где природа, история и современная инфраструктура соединятся в единое гармоничное пространство. Безусловно, первостепенная задача — ликвидация накопленных отходов бывшего БЦБК, рекультивация и трансформация промышленной площадки комбината. <…> По сути, должен появиться новый современный район Байкальска», — заявил губернатор.

Площадь территории развития в рамках первого этапа составит 245 га, а совокупная площадь нового строительства — более 180 тыс. кв. м, в том числе жилого фонда малоэтажной застройки — более 75 тыс. кв. м. В четырёх — и пятизвездочном гостиничных комплексах должны появиться 600 номеров. Предполагается, что будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест, объём инвестиций (половина из которых — частные) превысит 40 млрд руб., а налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят более 11 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее ВЭБ.РФ и Azimut Hotels подписали соглашение о намерениях развивать проекты строительства двух отелей категории «4 звезды» и «5 звёзд» в Байкальске. Запуск гостиниц запланирован на I квартал 2030 года. Концепция отеля предполагает предоставление возможностей как для активного, так и для спокойного отдыха.