Москва, 28 марта, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Хамовнический районный суд Москвы вернул квартиру в Хамовниках народной артистке Ларисе Долиной, которую та продала через мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.

Pavel Kashaev/Global Look Press Лариса Долина

«Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Долиной. Таким образом артистка добилась признания недействительной сделки по приобретению недвижимости, заключенной с добросовестным покупателем, который также стал жертвой аферистов и оказался обманут примерно на 112 млн рублей.

Кроме того, суд отказался удовлетворить встречные требования Лурье о выселении. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона защиты намерена подать апелляцию.

«Мы не выиграли суд», — отметила правозащитник.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года Долина сообщила, что мошенники убедили её продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести деньги на их счета. Квартиру приобрела дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 Полина Лурье.

Долина отказалась отдавать ключи от квартиры. Вопрос о законности сделки рассматривается в суде. Лурье подала встречный иск к певице.

По уголовному делу проходят Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Артур Каменецкий. Лурье сообщила ИА Регнум, что никогда не видела мужчин, которых задержали за участие в мошеннической схеме. По её словам, Леонтьев и Каменецкий ни разу не присутствовали на сделках.

По версии следствия, Каменецкий и Леонтьев покупали средства связи и сим-карты, чтобы мошенники могли общаться между собой, а также оформляли банковские карты, на которые приходили похищенные у Ларисы Долиной деньги. Позднее эти средства обналичивались, из них подозреваемые забирали свою долю. Работали соучастники мошенничества скрытно и никогда не попадались на глаза Долиной и Лурье.

В январе Йошкар-Олинский суд обязал фигурантов дела об афере с квартирой Долиной вернуть ей 69 млн рублей. Всего певица отдала мошенникам около 200 млн рублей, часть из которых, по версии следствия, была отправлена на финансирование Украины.

24 марта Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца срок ареста фигурантов дела. Адвокаты Цырульниковой и Основы просили изменить меру пресечения их подзащитным, в удовлетворении ходатайств было отказано.