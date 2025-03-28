Москва, 28 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про мужскую лжебеременность в Челябинске, застрявшего на дереве курьера и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Omar Ashtawy/Global Look Press

Центральный федеральный округ

«Мослента» пишет, что в центре столицы сотрудникам Росгвардии и МЧС пришлось снимать с дерева курьера. По словам бедолаги, он доставлял заказ в Хохловский переулок, а дверь в здании захлопнулась, так что выбраться не получилось. Проявив смекалку, курьер вылез на крышу, перебрался на дерево, спуститься с которого самостоятельно, увы, не смог.

Удивительный вызов получили полицейские в Химках: пенсионерка пожаловалась на слишком громкий вибратор соседа. По ее словам, звук вибратора мешает спать. Наряд прибыл в многоэтажку и объяснил бабушке, что звук не столь мощный, чтобы жаловаться. «Новости, которые мы заслужили! К сожалению, иных подробностей, чем все дело закончилось, пока нет», — удивляются «Типичные Химки».

Ограбление по-брянски: мужчина украл в магазине сорок упаковок масла и бонусом — пару упаковок сыра. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. «Брянский навигатор» сообщает, что преступление было незамысловатым: мужчина просто положил всё указанное в пакет, после чего вышел. Задержан. Оказалось, что это двадцать четвертая (!) его кража только за последний год.

А в Липецке задержали грабителя, который специализировался на шаурме и другом фастфуде. Ночами он пробирался в киоски и воровал деньги. Улов в одном киоске составил 20 тысяч рублей, в другом — 40 тысяч. Больше не успел: задержали, пишет «Липтаун».

Чтобы обезопасить себя от людей, жительница Костромы придумала нетривиальный ход. Она обкладывала мусором свой дом, лишь бы не общаться с людьми. И делала так двадцать лет. По словам «Родины Снегурочки», женщина не так уж не права.

Северо-Западный федеральный округ

«Ночной губернатор» размышляет о новости, что в знаменитой петербургской тюрьме «Кресты» может разместиться IT-компания: «Образ «IT-изолятора», или, если угодно, «монастыря», безусловно, впечатляет». По мнению канала, можно даже сыграть на противопоставлении с «Кремниевой долиной»: их расслабленные айтишники в шортах под пальмами против наших суровых айтишников в кельях на гранитных берегах Невы.

Совсем другой, отнюдь не суровый образ петербуржца рисуется из новости про мужчину, которого в домовом чате назвали «принцессой в штанах». Петербуржец так возмутился, что подал в суд и потребовал 700 тысяч рублей за свои моральные страдания. Суд не проникся драмой и иск отклонил, знает «Питерач».

В Усинске, в Республике Коми, уроженец Чечни лишился пистолета, из которого выстрелил при виде скучного свадебного кортежа. Мужчина рассказал, что заметил на дороге свадебные машины. Они показались ему унылыми, непраздничными, и он решил добавить веселья, стрельнув в воздух. После разбирательства пистолет изъяли. «Усинск — за тихие и безопасные свадьбы», — комментируют «Усы Печорина».

На Севере появились признаки весны: первые жертвы от схода льда с крыш. В Архангельске от падения льда пострадал мужчина. Он госпитализирован. Жить будет, рассказывает «Дед Помор».

Приволжский федеральный округ

В Оренбурге становится модным новый тренд: фото мышей. Горожане снимают их у себя в домах и отправляют коммунальщикам, причем стараются сделать красивые и оригинальные фотографии. «Оренбургский городовой» считает, что мышей вполне можно сделать туристическим брендом и убрать куницу с герба города: «Какие куницы, когда их тут в последний раз видели? А вот мышь будет в самый раз».

На днях житель Уфы принес к себе домой дорожный знак вместе с металлическим столбом. Вошел в подъезд, попытался зайти со знаком в лифт. Не получилось. Мужчина пошел по лестнице. «Где уфимец взял дорожный знак, еще можно догадаться, но зачем он ему в доме?» — комментируют «Уфа новости».

Южный федеральный округ

В Краснодаре заметили дятла, любящего металл во всех смыслах слова. Птице понравилось долбить по фонарю, передает «Кубань 24». Для дятлов такой стук обозначает, что территория занята. Чем громче стук — тем более опасным и сильным считают дятла соседи. «Железные» композиции кубанского дятла такие громкие, что другие дятлы наверняка воспринимают его как супермена.

Северо-Кавказский федеральный округ

Наркозакладчица из Пятигорска выдала себя вызывающим поведением. «Ставропольская телега» пишет, что женщина привлекла внимание полиции громким матом на улице. Ее задержали, составили протокол за мелкое хулиганство, а при досмотре нашли… 17 свертков с наркотиками. Получился неожиданный сюрприз.

Уральский федеральный округ

На Урале завелся фальшивомонетчик, которого не интересуют деньги. Только любовью к искусству можно объяснить, что он подделал монету в пять рублей. Фальшивку, по словам «Страноведа», пока нашли только одну.

В Челябинске мужчина получил результаты своего анализы крови с заключением о… беременности. Согласно заключению получалось, что он беременный уже восемь-девять недель, пишет 74.ru, а у ребенка нет синдрома Дауна.

Сибирский федеральный округ

Томич нашел «волшебную» ногу свиньи и решил продать ее за миллион рублей. «Томск 1604» передает, что на поросячьей ноге пять, а не четыре пальца, поэтому продавец посчитал ее «универсальным оберегом от всех невзгод». Правда, судя по всему, свинье нога не помогла.

НГС сообщает про новосибирца, который пришел в управление судебных приставов с нунчаками и рогаткой. Все это добро ему пришлось оставить на входе. На вопрос, зачем мужчине эти предметы, он ответил: для личной безопасности.

Дальневосточный федеральный округ

«Тигр разбудил медведя в Хабаровском крае. Более дальневосточной новости сегодня уже не будет», — рассказывает «Тридевятое царство». Историю узнали благодаря фотоловушкам: тигр разбудил медведя и убежал. Недовольный медведь сделал обход территории, вернулся в берлогу и снова заснул.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 4 апреля.