Москва, 28 марта, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Диджей Артём Бровков, историк Ирина Щербакова, спортивный комментатор Александр Шмурнов и интернет-проект «Объектив» признаны иностранными агентами, сообщила пресс-служба Минюста России.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«28 марта 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. А. Бровков, К. Ф. Черепанова, А. И. Шмурнов, И. Л. Щербакова, а также интернет-проект «Объектив», — говорится в сообщении.

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