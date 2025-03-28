Москва, 28 марта, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS ударили по газоизмерительной станции «Суджа», в результате чего на энергообъекте начался сильный пожар и фактически он перестал существовать. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Илья Питалев/РИА Новости

Утром того же дня российские средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских ударных беспилотников самолетного типа, с помощью которых киевский режим планировал атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, артиллерия ВСУ выпустила огонь по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в Белгородской области, что привело к отключению электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия на фоне систематического нарушения киевским режимом моратория на удары по энергетическим объектам сохраняет за собой право отказаться от исполнения договоренностей. По его словам, дальнейшее соблюдение условий соглашения со стороны Москвы при условии непрекращающихся атак будет нелогичным.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. После этого российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, и российские военнослужащие сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.