Нейпьидо, 28 марта, 2025, 17:54 — ИА Регнум. В Сети появились кадры масштабных разрушенный после мощного землетрясения в Мьянме. Городская инфраструктура получила серьёзные повреждения.

Myo Kyaw Soe/Global Look Press

На кадрах видно, что из-за сейсмособытия в Мандалае некоторые здания покосились, другие частично обрушились. По стенам домов пошли трещины. Это создаёт угрозу для прохожих и транспорта. В некоторых местах повреждено дорожное покрытие.

Землетрясение также нанесло ущерб километровому мосту, соединяющему Мандалай и Сикайн, при этом Сикайн также пострадал от подземных толчков. Кроме того, обрушился древний Мандалайский храм, возведенный еще в середине XIX века.

На месте обрушений продолжаются спасательные работы. Под завалами могут находиться люди.

По данным представителя Международного комитета Красного Креста (МККК) в Мьянме Мари Манрик, больше всего от землетрясений пострадали области Сикайн, Мандалай, Магуэ, штат Шан. Масштабы трагедии уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, магнитуда произошедшего 28 марта на территории Мьянмы землетрясения, по различным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Примерно через 11 минут за ним последовал повторный афтершок магнитудой 6,4.

По данным властей Мьянмы, погибли по меньшей мере 20 человек. Ещё не менее 300 получили ранения. Раненых принимают больницы в Мандалае, втором по величине городе страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с гибелью людей в результате землетрясения. Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь дружественного мьянманского народа. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки людям, потерявшим родных и близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Мьянма и другие страны, пострадавшие в результате землетрясения, пока не просили Россию о помощи, но если такие запросы поступят, в Москве их внимательно рассмотрят.