Берлин, 28 марта, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок предложила ввести в странах Евросоюза сбор за обновление iPhone в ответ на пошлины США. Об этом она заявила на конференции в Берлине.

Hannes P Albert/Global Look Press Анналена Бербок

«Если другие, как сегодня, говорят о 25% пошлины, то тогда мы можем говорить о всем нашем наборе инструментов. Как часто мы обновляем наш iPhone? Так, 10 центов за это могли бы принести много денег для Европы», — сказала Бербок.

По ее словам, «другим бы это, возможно, не сильно понравилось».

Как передавало ИА Регнум, 26 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что введет пошлины в размере 25% на импорт всех автомобилей, произведенных за пределами США.

Трамп подчеркнул, что в случае, если они сделаны в США — никакой пошлины не будет вовсе. По словам главы Белого дома, указ вступит в силу 2 апреля. Таким образом новая администрация американского президента рассчитывает поспособствовать росту автомобильной отрасли в США и простимулировать возвращение производств в страну.

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что с 1 апреля ЕС вводит торговые контрмеры в отношении товаров из США. Шефчович обвинил Вашингтон в введении необоснованных тарифов, поэтому, по его словам, ЕС был вынужден отреагировать.