Вашингтон, 28 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. В Белом доме исходят из того, что власть на Украине определяют народ и конституция. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт агентству Reuters, комментируя слова президента России Владимира Путина о возможном введении внешнего управления на Украине.

Valerie Plesch/Global Look Press

«Руководство Украины определяется её конституцией и народом Украины», — процитировал Хьюитта в соцсети X корреспондент агентства Стив Холланд.

Путин предложил ввести на Украине внешнее управление, когда 27 марта беседовал с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске. В данном случае, уточнил российский лидер, возможно введение временного управления в рамках миротворческой деятельности ООН, как было в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.

Он пояснил, что такое решение позволило бы провести в стране выборы и открыть путь к урегулированию конфликта. По словам Путина, по итогам демократической процедуры Украина получит дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. Затем с этими людьми можно будет начинать переговоры и подписывать документы, надежные и стабильные, которые признают во всём мире, добавил он и подчеркнул, что говорит об одном из возможных вариантов.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, Путин неоднократно подчеркивал нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. По словам президента России, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, остальные утратили свою правомочность.

Зеленский, отменивший выборы под предлогом военного положения, утратил легитимность 20 мая 2024 года. Подписывать с ним документы юридически неверно, учитывая, что на Украине действует подписанный главой киевского режима указ о запрете переговоров с Путиным.