Москва, 28 марта, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Освобождение российскими войсками села Красное Первое в Харьковской области позволит выровнять линию фронта, заявил 28 марта глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Наша армия продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол, продвигаясь севернее Двуречной. Это ступенчатое продвижение, которое позволяет нам выровнять линию фронта», — передаёт слова Ганчева «РИА Новости».

Ранее 28 марта об освобождении села Красное Первое проинформировало российское оборонное ведомство. В этот же день стало известно об освобождении населённого пункта Гоголевка в Курской области, которое располагается в 6 км к западу от Суджи и в 3,5 км от государственной границы.

27 марта президент России Владимир Путин проинформировал, что Луганская Народная Республика уже освобождена на 99%. Территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей очищены от ВСУ более чем на 70%. В этот же день Ганчев заявил, что ВС РФ уверенно продвигаются на данном направлении, пресекая контратаки Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта Ганчев сообщил, что российские военные расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол, продвигаясь в сторону Купянска. В районе населённого пункта Красное Первое 14 марта группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам российской группировки «Запад», действующей на купянском направлении.

Ранее, 2 марта, российские войска отрезали группу бойцов ВСУ от основных сил противника на купянском участке фронта. 9 марта расчёты FPV-дронов российской группировки «Север» в Харьковской области уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ.