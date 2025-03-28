Вашингтон, 28 марта, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернул игроков команды на лёд, чтобы они пожали руку канадскому голкиперу «Миннесоты» Марку-Андре Флёри, который намерен завершить спортивную карьеру по окончании сезона. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

AP/TASS

В ночь на 28 марта «Вашингтон» на выезде уступил «Миннесоте» со счётом 2:4. После финального свистка игроки стали уходить в раздевалку, однако россиянин вернул одноклубников на лёд, чтобы они пожали руку вратарю противоположной команды Флёри.

Овечкин ранее множество раз играл против 40-летнего голкипера. Более того, Флёри занимает первое место по числу шайб, пропущенных от россиянина в матчах регулярного чемпионата. Овечкин поразил его ворота в НХЛ 28 раз.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта в матче НХЛ против «Виннипег Джетс» Овечкину удалось отличиться в 889-й раз, и теперь ему остаётся забросить пять шайб, чтобы достичь рекорда Уэйна Гретцки.

21 марта Овечкин также отличился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Филадельфия Флайерз». Его гол стал победным и обеспечил его команде досрочный выход в плей‑офф Кубка Стэнли.